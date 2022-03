“A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Mi sono presentato a X FACTOR ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro @elioelst (Elio di Elio e le Storie Tese)”. A stupire, con un post su Instagram, è Alessandro Cattelan, ex padrone di casa di X Factor Italia – per dieci edizioni – che il 14 marzo ha svelato di aver partecipato alla versione ungherese del talent show. “Non potevo fare scelta migliore. Il 18 MARZO scoprirete se ho preso “négy igen!” (quattro si! In ungherese) guardando #unasemplicedomanda”.

Si chiama infatti Alessandro Cattelan: Una semplice domanda la sua nuova avventura in partenza il 18 marzo su Netflix: una docuserie di sei puntate durante la quali il presentatore intervisterà diversi personaggi famosi – dal mondo della tv e del cinema a quello dello sport, dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino al campione Roberto Baggio – che lo aiuteranno a rispondere a una domanda difficile, quella che gli ha posto sua figlia Nina, dieci anni: “Papi, come si fa a essere felici?”.

Oggi 41 anni, di cui metà di carriera alle spalle, Cattelan ha raccontato in un’intervista a Grazia alcune paure professionali che ha affrontato fino a qui: