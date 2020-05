Alessia Marcuzzi lascia il marito durante la quarantena

Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi durante la quarantena. L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia e secondo le voci la quarantena e la convivenza forzata sarebbero tra le cause della rottura. Nonostante la coppia sia sempre stata molto affiata sui social e nella vita reale, la quarantena ha portato la loro storia al capolinea. I due sembravano essere molto felici, infatti non poco tempo fa, la showgirl aveva condiviso alcune storie su Instagram una parte del video del suo matrimonio.

Secondo le indiscrezioni i problemi della coppia andavano avanti da diversi mesi. La conduttrice e l’attore si sono lasciati appena venti giorni fa. Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi si sono sposati a Londra nel 2014, in una cerimonia supersegreta. La coppia è sempre stata molto riservata e non ha mai condiviso i dettagli della loro relazione, specie sui social network. L’ultima foto insieme risale ad ottobre 2019 durante una cena a casa di Mara Venier e Nicola Carraro.

Oggi a 48 anni Alessia Marcuzzi torna nuovamente single e sembra che non ci sia nessun uomo in grado di domare il suo carattere ribelle. La conduttrice ha avuto una relazione con Simone Inzaghi, terminata nel 2004 dal quale è nato il figlio Tommaso nel 2001. Qualche anno dopo conosce Francesco Facchinetti con il quale ha Mia, secondogenita, nata nel 2011. L’anno successivo la coppia divorzia. Nonostante le rotture Alessia mantiene ottimi rapporti con i suoi ex soprattutto per il bene dei suoi figli. In una vecchia intervista la Marcuzzi aveva espresso il desiderio di avere un figlio da Paolo, ma prima voleva concentrarsi su Mia e Tommaso.