Chiara Ferragni, stile cut out per il compleanno di Fedez

Fedez ha spento 33 candeline e per l’occasione ha scelto di festeggiare all’Hotel Principe di Savoia di Milano. Al party erano presenti tutti i suoi amici più cari come Tananai e Lazza, grande assente Luis Sal. La regina della festa, nemmeno a dirlo, è stata Chiara Ferragni. Per l’occasione, l’imprenditrice cremonese ha scelto una jumpsuit di Magda Butrym, un capo della pre-collezione estiva il cui valore dovrebbe aggirarsi intorno ai 1500 euro.

La tuta, caratterizzata da un pantalone svasato alla caviglia, trova il suo punto forte nel top, declinato in uno stile, il cut out, che promette di diventare il trend della prossima stagione. Impreziosito da grandi rose nere, simbolo del brand, il top è percorso da una serie di incroci che mettono in risalto seno e vita. Chiara Ferragni, in versione dark lady, ha festeggiato insieme a Fedez un compleanno tra i più importanti. Il rapper, nei mesi scorsi, è stato operato a causa di un tumore al pancreas. Dopo l’immancabile torta, la coppia è partita alla volta di Courmayer per continuare i festeggiamenti.

Fedez e consorte hanno soggiornato presso l’Auberge de La Maison. Qui, durante una cena, ad attirare l’attenzione sono stati i piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni per l’eleganza dei loro outfit. Vittoria, la baby di casa, ha indossato un abito in tulle color panna con fiocco e micro cardigan. Il fratello invece ha sfoggiato un semplice jeans e una maglietta bianca, impreziositi però da un cardigan di Alanui declinato in una stampa paisley all over, revers a scialle e bordi sfrangiati.