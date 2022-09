"Faccio questo quando sono nervosa", il video virale di Alessia Marcuzzi

Ci sono dei filmati che diventano dei trend a poche ore dalla pubblicazione. È il caso del video di Alessia Marcuzzi su TikTok. La conduttrice romana ha mostrato ai follower qual è il suo rimedio per combattere i giorni no, e lo fa sulle note di un altro trend, ovvero quel famoso balletto coreano che prevede una serie di mosse bizzarre e divertenti da eseguire al ritmo di una canzoncina diventata un vero e proprio tormentone. Marcuzzi ha affermato che la sequenza di mosse, frutto di una coreografia elaborata da una scuola di ballo orientale, l’aiuta a gestire il nervosismo e i momenti di tensione.

Qualche giorno fa la conduttrice aveva confessato di vivere un periodo un po’ particolare. Dopo il brutto incidente nel ristorante a Londra in cui la donna ha rischiato la vita e gli auguri emozionanti della piccola Mia Facchinetti, la bimba nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, Alessia Marcuzzi è piombata in una realtà anomala per una come lei, abituata a lavorare sin dall’adolescenza. Dopo anni al timone di trasmissioni come Le Iene o L’Isola dei Famosi, la conduttrice affronta per la prima volta una stagione fuori dalla Tv.

A nulla sono serviti per adesso i tentativi di Piersilvio Berlusconi di riportarla a Mediaset, pare infatti che non sia previsto nessun format all’orizzonte per la conduttrice. Alessia Marcuzzi dal canto suo, seppur dispiaciuta e amareggiata, non è rimasta senza far niente. La donna infatti ha lanciato una linea di abbigliamento che sta riscuotendo un discreto successo. Negli ultimi tempi inoltre Marcuzzi è riuscita a ritagliarsi un ruolo di spicco tra le influencer italiane: il pubblico adora suoi consigli di moda e bellezza!