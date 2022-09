Il giorno del compleanno di un figlio non può che essere speciale e i personaggi famosi non fanno certamente eccezione. Ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi, che il 4 settembre 2022 celebra a dovere l’11esimo compleanno di Mia, nata dalla breve relazione con Francesco Facchinetti (lei ha anche un altro figlio, Tommaso, avuto da Simone Inzaghi).

La bambina sta ormai crescendo e sembra sempre di più una mini Alessia in tutto e per tutto. Non a caso, i due sono spesso protagoniste di momenti divertenti sui social in cui si divertono ballando o facendosi belle.

La conduttrice ha voluto così fare gli auguri alla sua secondogenita con un video pubblicato su Instagram in cui le vediamo ballare, cantare e divertirsi come due amiche per la pelle. Il commento che lei ha voluto mettere a corredo del post esprime davvero quanto sia forte il legame che le unisce: “Auguri amore mio. Quanto mi fai divertire, sei il sole della mia vita” – ha scritto.

In una delle sue Instagram Stories successive, Alessia Marcuzzi ha poi mostrato la dedica che la piccola le ha voluto fare per ringraziarla. Non commuoversi è stato praticamente impossibile: “Cara mami, oggi è il mio compleanno ma a renderlo speciale sei tu che mi hai sempre aiutato! Qualunque regalo tu mi abbia fatto, sei tu il mio regalo più grande” – ha scritto Mia su un biglietto lasciato dal tavolo.

Non sono tardati ad arrivare anche gli auguri di papà Francesco, nonostante lui non abbia potuto raggiungere a Roma la sua prima figlia e la ex con cui ha mantenuto comunque un bellissimo rapporto (le famiglie trascorrono sempre anche le festività insieme): “Auguri amore della mia vita! Grazie per avermi insegnato a diventare padre” – ha scritto Facchinetti a corredo di una foto in cui i due compaiono abbracciati.