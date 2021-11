Sembra che sia stata sancita la pace, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tra Delia Duran, moglie del concorrente Alex Belli, e la ‘rivale’ Soleil Sorge. Nel corso della 22esima puntata del reality show infatti Delia Duran è rientrata nella casa per il faccia a faccia definitivo con il marito, colpevole di essersi avvicinato troppo alla coinquilina. “Sono venuta qui per due motivi. Il primo è che oggi è un giorno importante per noi: il 26 di cinque mesi fa, infatti, ci siamo scambiati le promesse di matrimonio”.

“Il secondo è perché voglio dei chiarimenti“, ha detto la modella venezuelana ad Alex Belli. “Sono l’ultima persona che vuole intralciarti in questo percorso, lo sai. Però sappi che io sono fuori, che hai una compagna fuori, a cui hai promesso rispetto amore e fedeltà“. Fedeltà che non sembra essere dimostrata completamente dal marito, che giorno dopo giorno sembra sempre più coinvolto dalla modella.

Alfonso Signorini ha chiesto ad Alex Belli se pensa che nel caso fosse stato single sarebbe potuto nascere qualcosa con Soleil. Lui ha risposto di sì, ma che non essendo single è certo che non nascerà nulla. Dopo un video in cui si vedeva tutta l’intesa tra i due che ha l’aria di essere molto più di un’amicizia (tra effusioni, abbracci in piscina e massaggi), è scattato il freeze e nella casa è entrata Delia Duran, che ha raccontato al marito dubbi e perplessità sul suo rapporto con Soleil, insistendo sul fatto che non vuole più assistere a effusioni tra i due. Il marito non è sembrato impegnarsi troppo per tranquillizzarla, né si è scusato con lei, ma Delia sembra aver abbassato le armi. Scambiandosi anche un abbraccio con Soleil. Vedremo se la tregua sarà solida e se sarà destinata a durare.