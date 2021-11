Grande Fratello Vip: 4 nuovi personaggi entrano in casa lunedì 29 novembre

Nella puntata di lunedì 29 novembre 2021, 4 nuovi concorrenti sono attesi nella casa del Grande Fratello vip e tutti loro hanno già partecipato a delle precedenti edizioni del reality. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, si tratta di Valeria Marini, Ferdinando Giordano, Biagio d’Anelli e Giacomo Urtis.

La showgirl prenderebbe quindi parte al programma per la terza volta, dopo aver già partecipato come concorrente nel 2016 e nel 2020. Il 41enne salernitano Ferdinando Giordano lo ricordiamo per aver fatto parte dell’edizione “non famosi” nel 2010. Un’esperienza per lui fortunata dal momento che, successivamente, ottenne la simpatia del pubblico e anche diverse parti come attore in alcune fiction, come Le tre rose di Eva 4.

Biagio d’Anelli, invece, aveva partecipato al Grande Fratello 11 e attualmente è un opinionista e collaboratore del programma Le iene. Il chirurgo estetico Giacomo Urtis, meglio noto come il “Ken umano”, è un ospite abituale nei programmi condotti da Barbara d’Urso ed è stato un concorrente del L’Isola dei famosi nel 2017. Quest’anno varca la porta rossa del reality, dopo aver già partecipato proprio nell’edizione precedente.

Ecco il comunicato ufficiale riportato dal giornalista Giuseppe Candela per Dagospia:

“Al grande fratello vip, versione extralarge dopo i buoni ascolti, sbarcano nuovi concorrenti. Lunedì sera il reality condotto da Alfonso Signorini dà il benvenuto a quattro new entry: la bombastica Valeria Marini, gli ex gieffini Biagio d’Anelli e Ferdinando Giordano. Dulcis in fundo il chirurgo Giacomo Urtis”.

Il Grande Fratello vip 6 è ufficialmente l’edizione più lunga nella storia del reality. Il programma sarebbe dovuto finire il 13 dicembre 2021 ma, anche alla luce delle new entry e degli ottimi indici di ascolto registrati, è ormai nota la notizia di un prolungamento dello show, il cui termine definitivo è previsto per il 14 marzo 2022.