È polemica in un liceo di Brunico, in provincia di Bolzano in Alto Adige. Gli studenti non hanno apprezzato il dress code richiesto dalla dirigente dell’Istituto e hanno protestato vestendosi proprio all’opposto di quanto richiesto.

A scatenare la polemica degli studenti è stata una lettera della dirigente dell’Istituto Pedagogico, inviata in lingua tedesca alle famiglie. Nella missiva si chiedeva agli studenti di indossare un “abbigliamento appropriato”, durante l’orario scolastico.

“Preferibilmente – descrive Isolde Maria Künig – vanno evitate magliette che lascino la pancia completamente nuda”. Nella lettera la dirigente menziona anche le possibili sanzioni per chi non si fosse adeguato alla direttiva.

Nei fatti, però, la richiesta della dirigente scolastica ha avuto l’effetto opposto, scatenando una protesta tra gli studenti e trasformandosi in un vero e proprio caso mediatico, e ancora una volta il tema dell’abbigliamento tra i banchi fa discutere. In tutta risposta, gli studenti, ragazze e ragazzi, si sono presentati al Liceo di Brunico indossando abiti che lasciano la pancia scoperta.

In seguito alle rimostranze la dirigente, come riporta Il Corriere dell’Alto Adige, ha smorzato i toni, commentato così la vicenda: “Forse ho sbagliato a mettere questi concetti in forma scritta perché non si è inteso il tono della formulazione. La lettera ha preso un significato differente da quelle che erano le intenzioni. Avrei dovuto parlare direttamente con gli studenti”.