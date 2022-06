Il tuffatore britannico Tom Daley, campione del mondo nella piattaforma da dieci metri nel 2009 e nel 2017, ha lanciato una collezione Pride, attraverso il proprio marchio Made With Love. Lo ha annunciato lui stesso tramite i social, dove ha anche reso noto l’ente beneficiario del ricavato: l’organizzazione Rainbow Railroad, che ha come obiettivo quello di aiutare le persone LGBTQ+ in tutto il mondo, che affrontano difficoltà per via del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.

Come si legge su gay.it, Rainbow Railroad ha infatti contribuito a portare il primo gruppo di afgani LGBTQ+ nel Regno Unito, dopo che nel 2021 sono tornati al potere i talebani. Daley, che è sposato con lo sceneggiatore e regista americano Dustin Lance Black, ha in tal senso dichiarato di essere “grato” di vivere in un Paese in cui non deve temere per la sua vita.

Tom Daley ha infatti dichiarato:

“Come tuffatore ho visitato Paesi in cui era illegale essere me stesso, ma ero protetto in quanto atleta ufficialmente in gara. Ogni volta che vado in posti come questi, penso a persone come me che in quel Paese o non possono vivere autenticamente o sono in pericolo perché decidono di farlo. Ecco perché volevo lanciare una collezione Pride in cui ogni centesimo dei profitti andasse a Rainbow Railroad. Questa incredibile organizzazione aiuta le persone nella nostra comunità a sfuggire alla violenza sponsorizzata dallo stato e a portarle al sicuro. È terribile che siano persino necessari, simili organizzazioni, ma sono contento che stiano facendo un lavoro incredibile“.

Il tuffatore aveva lanciato la sua linea nel novembre del 2021, dopo essere diventato virale mentre lavorava a maglia sugli spalti delle Olimpiadi di Tokyo. La nuova collezione Pride presenta pezzi di maglieria, felpe, t-shirt e gilet, disponibili in diversi colori.