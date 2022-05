“Ogni donna vuole un sedere bello, rotondo e sinuoso, giusto?”, queste alcune parole che Victoria Beckham ha rilasciato in un’intervista a Grazia UK. La stilista – come la definisce Repubblica, ambasciatrice del culto della magrezza – ha raccontato così le sue nuove convinzioni in fatto di bellezza e abbigliamento, mentre presentava alla testata inglese la sua nuova linea di abiti, fatti per valorizzare forme e curve.

“Per un sedere così, hai bisogno di una maglia molto stretta che ti strizzi in vita e ti tenga nei posti giusti. Hai bisogno di dettagli completamente modellati, ponderati e perfettamente posizionati per creare una silhouette davvero lusinghiera. È così che crei quello che io chiamo l’abito cool per eccellenza”.

VB Body Collection, la nuova collezione di Victoria Beckham, contiene quindi abiti in jersey che segnano una svolta nella sua produzione. Dopo un decennio di camicette con fiocco e pantaloni a gamba larga, di abiti midi e maglieria sartoriale oversize, la stilista torna a creare look sensuali da sera (come durante la New York Fahsion Week del 2008).

“È un atteggiamento vecchio stile, voler essere magri“, ha aggiunto Victoria. “Penso che le donne di oggi vogliano apparire sane e formose. Vogliono avere delle tette e un sedere. Più sei formosa, migliore sarà l’aspetto dei miei vestiti VB Body“.

L’intervistatrice inglese, tuttavia, è scettica di fronte a una stilista che appare comunque magrissima. Beckham ha quindi risposto alle sue osservazioni in questo modo: