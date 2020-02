Amal Clooney complie 42 anni: i 3 look più belli di sempre

Amal Clooney compie 42 anni e DireDonna vuole festeggiarla ricordando 3 dei suoi look più belli di sempre. La moglie di George Clooney non fa parte del mondo dello spettacolo ma dopo le sue nozze con il divo di Hollywood è riuscita sempre ad accaparrarsi un posto tra le meglio vestite dell’anno. Amal Clooney è un’avvocatessa specializzata in diritto internazionale e diritti umani, e ricopre un importante ruolo presso le Nazioni Unite.

Libanese ma naturalizzata britannica, Amal Ramzi Alamuddin è nata il 3 febbraio 1978 a Beirut. Sua madre Bariaa Miknass è una nota giornalista politica e l’abbiamo vista spesso al suo fianco. Tra le cause più importanti sostenute da Amal Clooney ci sono la libertà di stampa e la condizione delle donne nei paesi in guerra.

Amal e George Clooney si sono sposati nel 2014 con rito civile a Venezia. La coppia ha due figli, i gemelli Ella e Alexander, di quattro anni. Dopo le nozze l’avvocatessa ha alternato impegni lavorativi a red carpet glamour, sempre con uno stile impeccabile. Vediamo insieme i suoi 3 look più belli di sempre.

Cannes 2016 in Atelier Versace

Nonostante al fianco di George Clooney al Festival di Cannes 2016 ci fossero dive del calibro di Julia Roberts e Jodie Foster, gli occhi erano tutti per Amal. L’avvocatessa ha sfilato sul red carpet con un abito giallo in chiffon monospalla dal corpetto increspato, firmato Atelier Versace. L’audace spacco laterale mostrava le sue gambe. Il look era completato da sandali alti di colore metallico e grandi orecchini di corallo.

Nozze dei Sussex in Stella McCartney

Al matrimonio di Meghan Markle e del Principe Harry nel 2018 gli ospiti più belli e eleganti sono stati probabilmente George e Amal Clooney. La donna ha indossato osato indossando un tubino giallo molto british, disegnato da Stella McCartney. Il look, abbinato con paio di décolleté color oro, era completato da un cappello piatto con la veletta e accessori dorati.

Outfit autunnale total Burberry

Non solo red carpet e matrimoni reali. I look di Amal Clooney sono da trend setter anche per le sue normali giornate di lavoro in ufficio. E così il suo completo tono su tono verde dello scorso autunno ha dettato la moda casual ma elegante per la stagione. Il suo completo firmato Burberry era composto da trench e gonna abbinati, in neoprene e appartenenti alla collezione Autunno / Inverno 2019-2020 del brand. Scarpe e golfino sono sempre Burberry, in tonalità cipria.