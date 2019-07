George e Amal Clooney mano nella mano, rispondono così al gossip sulla figlia segreta

Continuano le vacanze italiane di George e Amal Clooney, questa volta paparazzati mano nella mano sul Lago di Como con Stella McCartney e il marito Alasdhair Willis. Dopo il weekend con gli Obama e la cena con la madre dell’avvocatessa, Baria Alamuddin, questa volta la stilista inglese ha raggiunto la coppia nella splendida cornice di Villa Oleandra.

I gossip sulla presunta figlia segreta di George Clooney sembrano definitivamente archiviati, e l’attore e sua moglie Amal, sempre affettuosi, si godono la serata in compagnia. I divertenti scatti vedono l’avvocatessa, a piedi scalzi, salire a bordo del motoscafo che accompagnerà le due coppie al ristorante.

Amal Clooney ha un delizioso abito rosa antico a frange disegnato dall’amica Stella McCartney, mentre George è in un classico completo blu con camicia bianca. La signora Clooney ha abbinato il suo outfit a una piccola borsa rosa, tacchi a spillo dorati e un paio di orecchini pendenti in oro.

Look casual per il marito della stilista, che invece indossa un maxi abito di finissimo pizzo ricamato, come possibile vedere nelle foto esclusive del Daily Mail. Altri ospiti sono stati visti salire a bordo, diretti sicuramente in uno dei tanti ristoranti italiani amati dai Clooney. Un’ottima pubblicità, come sempre, per il nostro paese, diventato, anche grazie al bel George, meta di personaggi dello spettacolo e della moda internazionali.

I genitori di Ella e Alexander, di due anni, riprenderanno a breve i propri impegni, sia lavorativi che benefici. Per Amal Clooney si prospetta un autunno molto caldo, dopo aver ricevuto un nuovo incarico dal Ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt per il suo impegno nella libertà d’informazione.