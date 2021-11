Papà Clooney preso di mira dai dolcissimi scherzi che gli fanno i suoi figli

Ella e Alexander, i figli di George Clooney e Amal Alamuddin nati nel 2017, sono ancora molto piccoli ma già dimostrano di essere due tipi molto divertenti, come il loro papà. L’attore ha insegnato loro a fare scherzi alla loro mamma, ma a quanto pare i gemelli ci hanno preso gusto e oggi è lui la vittima delle loro gag comiche.

Durante il podcast WTF with Marc Maron, il divo Hollywoodiano ha raccontato qualche dettaglio della divertentissima vita quotidiana con i figli. La mattina, in particolare, è il suo momento preferito della giornata: alle otto precise, Alexander bussa alla porta della sua camera da letto. Lui chiede: “Chi è?” e il piccolo risponde: “Sono io, Alexander Clooney”. George allora apre la porta e il bambino schizza dentro, saltando e correndo dappertutto come una trottola.

“Mi fanno ridere, rido ogni giorno. Sono davvero dei bambini divertenti”, ha raccontato pubblicamente l’attore. Mesi fa, aveva creato insieme a loro un altro spassoso siparietto. Ogni volta che un ospite veniva a fargli visita, i gemellini arrivavano con un pannolino su cui avevano spalmato della Nutella e urlavano: “Papà è un pannolino sporco!”. A quel punto, il divo rispondeva: “Ok, ci penso io”, assaggiando la cioccolata. Uno sketch che in principio avevano messo in scena per prendere in giro la mamma. Amal, però, ormai si è abituata e non si lascia più sbeffeggiare dai comici di casa.

Dopo il primo matrimonio con l’attrice Talia Balsam, naufragato nel 1993, George Clooney (oggi 60enne) si era detto di non volersi più risposare. Poi, quando ha conosciuto Amal Alamuddin, avvocatessa libanese, è cambiato tutto. “Dal primo momento che l’ho incontrata sapevo che le cose sarebbero andate diversamente” ha rivelato l’attore. Dopo soltanto un anno di matrimonio, insieme hanno preso la decisione di diventare genitori e, come sottolineato da entrambi, oggi si sentono “terribilmente fortunati”.