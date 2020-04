George e Amal Clooney: casa dei giochi da 100 mila euro per i gemelli

Amal e George Clooney e hanno costruito una casa dei giochi dal valore di centomila euro per i loro gemelli Ella e Alexander. La coppia non ha badato a spese per creare questa attrazione nel loro giardino. L’appartamentino dei gemelli è una perfetta riproduzione in miniatura della loro casa in California. Secondo alcune indiscrezioni la coppia in questo momento sta trascorrendo la quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus proprio a Los Angeles. Oltre a ristrutturare la loro casa, la coppia ha devoluto una notevole cifra sia alla città californiana che alla Regione Lombardia.

La mini-abitazione è strutturata su due piani, dotata di cucina, camere da letto, bagni e acqua corrente, tutto l’essenziale per essere una vera e propria casa. La casa dei giochi è fatta a misura di bambino e nel giardino ci sono dei peluche giganti a forma di giraffe che i due gemelli possono cavalcare. “È una cosa molto stravagante lo so, ma George e Amal vogliono solo il meglio per i loro gemelli” ha dichiarato una fonte al giornale inglese The Sun. “Sono anche molto ferrei sull’educazione dei loro figli, infatti hanno insegnato loro a non dare mai nulla per scontato” ha aggiunto la fonte. Il progetto è stato realizzato dall’architetto e designer Barbara Butler e dall’arredatore di interni Michael S. Smith.

Questa non è l’unica novità che i due hanno previsto per la loro casa. George e Amal stanno completando i lavori di ristrutturazione per la loro piscina in giardino. Il progetto prevede anche la creazione di una pista da ballo e un bar in stile anni ’20. Lo stile del bar richiamerebbe i tempi del proibizionismo americano. La scelta di restare in California sembra essere dettata da una maggiore sicurezza del posto in questo momento. I Clooney hanno anche altre proprietà, una in Italia sul Lago di Como e una in Inghilterra. Data la portata della pandemia in questi due paesi la coppia ha optato per restare in America.