George Clooney: l'attore compie 58 anni e Amal gli vieta di andare in moto

Domani 6 Maggio George Clooney spegnerà 58 candeline in compagnia della moglie Amal e dei piccoli di casa, i gemelli Alexander e Ella.

L’attore è da sempre un vero e proprio sex symbol del cinema, venuto alla ribalta negli anni Novanta per aver vestito i panni di Doug Ross, l’affascinante pediatra della serie tv E.R – Medici in prima linea. Da quel momento in poi la sua è stata una vera e propria scalata al successo tanto da vincere cinque Golden Globe e due premi Oscar.

Considerato per anni uno degli scapoli d’oro di Hollywood, George nel 2014 ha finalmente trovato la stabilità sentimentale sposando l’avvocato Amal Alamuddin. Dopo il matrimonio e la nascita dei due figli lo stile di vita dell’artista è completamente cambiato tanto da diventare un marito ed un padre attento e premuroso.

Clooney, per questo motivo, si è visto costretto anche ad abbandonare la sua passione per le motociclette: ad imporglielo è stata proprio Amal in occasione del suo imminente compleanno. La moglie gli ha vietato di coltivare la sua passione per le due ruote dopo un grave incidente di cui è stato vittima l’attore nel Luglio 2018.

In quel momento George era impegnato nelle riprese della serie televisiva Catch-22 girata in Sardegna e che andrà in onda a fine Maggio. Al momento dello schianto, l’artista andava a 70 miglia all’ora fin quando non fu colpito da un’automobile e sbalzato via. Trasportato subito al pronto soccorso, Clooney ne uscì salvo riportando solo un trauma al bacino e varie contusioni su gambe e braccia.