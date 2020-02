Amber Heard chiese il divorzio 3 giorni dopo la morte della madre di Johnny Depp

Amber Heard ha chiesto il divorzio da Johnny Depp 3 giorni dopo la morte della madre dell’attore. La signora Betty Sue è scomparsa il 20 maggio 2016, pochi giorni prima dell’istanza di divorzio dell’attrice, avvenuta il 23 dello stesso mese. Johnny Depp era legatissimo alla madre, e la sua ex moglie non ha rispettato neanche il suo lutto. Questa ennesima pietra si aggiunge alla terribile guerra tra i due. Amber Heard aveva accusato Johnny Depp di violenze. Ma in un nuove registrazioni audio risalenti al 2016 l’attrice ammette di essere stata lei a picchiarlo, con pentole e altri utensili di casa.

La posizione di Amber Heard peggiora ogni giorno che passa, tanto che fan di Depp ma non solo continuano a lanciare petizioni per estromettere l’ex moglie del divo da grandi produzioni, come quelle della DC Comics. Le petizioni online stanno raggiungendo cifre astronomiche di adesioni, e la stampa continua a rivelare retrosceni oscuri sull’attrice.

Il sito TMZ riporta che quello di Amber Heard sia stato un vero e proprio dispetto. L’anziana Betty Sue, 81 anni, era malata da tempo, e negli ultimi mesi di vita si era trasferita nello stesso complesso residenziale della coppia. Johnny Depp non ha mai nascosto il suo attaccamento alla madre e alle sue sorelle, che a quanto pare non hanno mai potuto sopportare Amber. Infatti l’intera famiglia Depp, compresi i suoi figli, vedevano nella ragazza una cacciatrice di soldi, più interessata al patrimonio dell’attore che ai suoi sentimenti. Il brevissimo matrimonio, durato solo 15 mesi, è terminato con reciproche accuse, e oggi pare non ci siano più dubbi sul comportamento tossico della Heard.

Dopo la richiesta di divorzio, avvenuta solo tre giorni dopo la morte di Betty Sue, il portavoce di Johnny Depp aveva rilasciato un comunica lapidario, ma molto interessante.

“Considerata la brevità di questo matrimonio e in seguito alla recente e tragica scomparsa della madre, Johnny Depp non risponderà a nessuna insinuazione, gossip, menzogna o storia inventata riguardante la sua vita personale“.