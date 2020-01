Angelina Jolie sempre più magra a causa dello stress

Non è un bel periodo per Angelina Jolie, a partire dal brutto colpo subito durante la cerimonia dei SAG Awards in cui l’ex marito Brad Pitt ha lanciato pubblicamente chiare allusioni sul loro matrimonio travagliato.

Secondo le indiscrezioni del tabloid RadarOnline, la star di Maleficent sta attraversando un periodo molto stressante soprattutto per quanto riguarda le beghe legali inerenti alla custodia dei figli dopo l’ufficializzazione del divorzio. Una fonte anonima ha dichiarato che l’attrice è sempre più scheletrica: “Al momento pesa a malapena 45 chili, e nessuno intorno a lei ricorda l’ultima volta che ha mangiato un pasto completo. Il cibo è l’ultima cosa che le viene in mente e sta assumendo solo frutta, proteine occasionali ​​e galloni di caffè per mantenere alti i suoi livelli di energia. E lei pensa che tutto ciò sia salutare“.

Pare che il problema principale per la Jolie sia trovare un giusto equilibrio per condividere l’affidamento dei figli con l’ex marito. Secondo l’insider l’attrice vorrebbe continuare a spostarsi all’estero e viaggiare per il mondo, mentre Pitt ha deciso di vivere in pianta stabile a Los Angeles. Questi stili di vita così discordanti stanno rendendo ancora più precari gli equilibri della famiglia, tanto che l’attrice è costretta a fare la spola ogni due settimane tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Per amore dei figli la diva di Hollywood si sta, quindi, adeguando ai ritmi di Brad così come lei stessa ha dichiarato: “Mi piacerebbe vivere all’estero e lo farò non appena i miei figli avranno 18 anni. In questo momento devo rimanere dove il loro padre sceglie di vivere“.