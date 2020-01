Angelina Jolie reagisce al discorso di Brad Pitt: “Irrispettoso e irriverente”

Mentre tutti scalpitano sperando in un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, pare che qualcuno non l’abbia presa per niente bene. Si tratta di Angelina Jolie, fresca di divorzio con il divo hollywoodiano dopo anni di cause e liti in tribunale.

Alla star di Maleficent non è andato giù il comportamento dell’ex marito durante la cerimonia degli ultimi SAG Awards, a partire dal discorso di ringraziamento in cui ha lanciato chiare allusioni sul loro matrimonio travagliato: “Siamo onesti: era una parte molto difficile. Il mio è un personaggio che si droga, sta senza camicia e non va d’accordo con la moglie. Per me è stato un grandissimo sforzo“.

Secondo una fonte intercettata dal The Sun, la Jolie avrebbe mostrato una forte delusione a riguardo: “Non è affatto contenta del comportamento di Brad Pitt. Il suo discorso le è sembrato molto irrispettoso nei suoi confronti. Soprattutto non accetta che Brad abbi fatto dell’ironia suoi loro problemi di fronte a tutti. Il suo ex le ha mancato di rispetto. Questo lei non lo avrebbe mai fatto“.

L’attrice ha disapprovato anche l’eccessivo entusiasmo del popolo della rete dopo i gesti affettuosi che Pitt ha riservato alla prima ex moglie nel backstage della cerimonia: “La reazione del pubblico di fronte alle foto di Brad con Jennifer è stata per lei molto dolorosa. Si è sentita come se, durante il loro matrimonio, tutto il pubblico sperasse che Pitt potesse tornare con la Aniston“. Insomma, per Angelina pare sia stato un vero colpo al cuore che magari nasconde anche un pizzico di gelosia!