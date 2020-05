Apple Martin compie 16 anni ed è identica a mamma Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow condivide nuove foto della figlia Apple Martin per i suoi 16 anni e la ragazza è identica alla mamma. L’attrice si dice entusiasta per i primi sedicini anni della figlia, avuta dal frontman dei Coldplay Chris Martin. Le parole di gioia di mamma Gwyneth commuovono il web, e per una volta non fanno discutere. L’attrice è sempre più nell’occhio del ciclone per la sua linea di benessere Goop e le bizzare dichiarazioni sui social.

Questa volta però si parla della splendida Apple Martin, figlia maggiore dell’attrice e dell’ex marito. Gwyneth Paltrow si commuove per il 16° compleanno della ragazza, postando inediti scatti. Infatti non è un mistero che l’adolescente ha più volte criticato la madre sul web per aver pubblicato suoi selfie senza permesso.

“Non riesco a credere che sto davvero scrivendo queste parole” esordisce l’attrice e imprenditrice. “Felici sedici anni alla mia cara ragazza. Sei la luce del mio cuore, sei pura gioia. Sei maliziosamente intelligente e hai il senso dell’umorismo migliore, il più diretto e il più brillante“. Nella foto Apple sembra identica alla mamma.

“Trascorro il miglior tempo essendo tua madre. Adoro le nostre conversazioni serali e notturne, quando riesco davvero a sentire cosa hai in mente. Lavori sodo per ottenere qualunque cosa tu voglia ottenere e hai grinta e responsabilità a palate. Sono così dannatamente fortunata di essere tua madre, bella e gentile giovane donna. Grazie per avermi scelto. Ti adoro dalla luna e ritorno un milione di volte. Mi dispiace che tu abbia questo particolare compleanno in queste circostanze, ma come sempre con te, trovi il meglio in tutto. ”

Infatti Apple Martin festeggia il suo sedicesimo compleanno in quarantena, come il fratellino Moses, al quale la madre aveva riservato un post simile per i suoi 14 anni.