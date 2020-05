Ariana Grande conferma la relazione con Dalton Gomez nel video di Stuck with U

Ariana Grande ha confermato la relazione con Dalton Gomez nel nuovo singolo Stuck with U in collaborazione con Justin Bieber. Già da diversi mesi i giornali parlavano della nuova coppia Gomez-Grande, ma la cantante non hai mai condiviso nessun dettaglio con i magazine o con i fan fino a questo momento. Le prime indiscrezioni sulla loro relazione sono iniziate quando Dalton ha condiviso una storia Instagram in cui si intravede lo stesso tatuaggio che ha Ariana.

La cantante di origini italiane e Justin Bieber hanno pubblicato il nuovo singolo l’8 maggio. Il brano è stato prodotto per la raccolta fondi per contrastare l’emergenza Coronavirus. I proventi del singolo saranno donati all’associazione First Responders Children’s Foundation. Al progetto hanno partecipato diverse personalità del mondo dello spettacolo tra cui Ashton Kutcher e Mila Kunis, Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk e molti altri.

Insieme a Justin c’è anche sua moglie Hailey Baldwin. A causa dell’emergenza Coronavirus il video è stato girato interamente da casa. Alla realizzazione hanno partecipato anche alcuni fan. Il progetto lanciato da Scott Burner, manager della Grande e di Biebe, sembra comprenda anche altri singoli e collaborazioni tra grandi artisti per cercare di raccogliere quanti più fondi possibili.

Nel video di Stuck with U Ariana Grande ha deciso di mostrare il suo fidanzato Dalton Gomez e di ufficializzare così la loro relazione condividendo la gioia con i suoi fan. La coppia si scambiano qualche bacio e un abbraccio durante le riprese. In questo momento la cantante e l’agente immobiliare stanno trascorrendo la quarantena insieme.