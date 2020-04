Ariana Grande si commuove per la collaborazione con Lady Gaga

Ariana Grande si è commossa dopo essere stata definita Principessa del Pop per la sua collaborazione con Lady Gaga. Infatti le due artiste collaboreranno in Rain On Me, nuovo brano tratto dall’album di prossima uscita della Germanotta, Chromatica. La giovane cantante di Thank U, Next ha espresso tutta la sua commozione sui social. Dopo mesi di rumors la collaborazione è stata ufficializzata, insieme alle altre tracce del nuovo disco di Gaga. Infatti da pochi giorni Lady Gaga ha svelato i brani che comporranno il suo nuovo attesissimo album Chromatica. Tra le diverse collaborazioni anche quella più esplosiva con Ariana Grande.

“Ogni Regina ha bisogno della sua Principessa” scrive L.A. Times a riguardo. “E Lady Gaga ha scelto Ariana Grande, che ha dimostrato di essere la portavoce della sua generazione“. Queste poche righe hanno emozionato Ariana, che ha condiviso le sue lacrime di gioia sui social con i suoi fan. “Perché sto piangendo? Ecco!” scrive la cantante condividendo l’articolo. “E poi questi lavori di voi fan, sono eccezionali” ha aggiunto la Grande condividendo un fotomontaggio realizzato da un fan. Il paragone che ha commosso la Grande è un ovvio riferimento a un’altra Regina, Madonna, che aveva scelto come sua erede una Principessa del Pop, Britney Spears.

“Every queen has a princess and @ladygaga only needed to choose one, @ArianaGrande who has shown that she's the leader of her generation.” - L.A. Times on the highly anticipated collaboration between the pop titans. #Chromatica pic.twitter.com/1V01VHJrfT — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) April 25, 2020

Nonostante la grande attesa l’album Chromatica di Lady Gaga è stato rimandato, a causa dell’emergenza Coronavirus. Si teme per questo un possibile filtraggio in rete, motivo per il quale si mormora che Rain On Me in collaborazione con Ariana Grande possa essere pubblicato a breve da Lady Gaga.