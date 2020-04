Ariana Grande mostra i suoi capelli naturali durante la quarantena

Ariana Grande ha condiviso uno post su Instagram in cui mostra i suoi capelli naturali durante la quarantena. I fan sono abituati a vederla con una lunga chioma liscia, ma in realtà i suoi capelli sono mossi. La Grande non ha mai nascosto l’uso di parrucche o extension durante la sua carriera proprio a causa del fatto che i suoi capelli fossero bruciati e sfibrati. Durante i primi anni di carriera, quando la cantante era impegnata sul set della sitcom Victorius, a causa delle continue tinte ha stressato eccessivamente i suoi capelli.

I capelli di Ariana Grande oggi sembrano essere tornati quelli di un tempo,robusti e lunghi. La cantante ha condiviso un video, con un filtro con delle farfalle sul viso, in cui gioca con i suoi capelli e li mette in mostra. In questi giorni di isolamento Ariana si diverte ad usare i social per condividere alcuni momenti della quarantena con i suoi fan. L’altro ieri ha postato una storia in cui mostra un set di unghie press on. Il set, creato da Bettyina Cherry, nail artist di Los Angeles, permette di applicare la tip con una leggera pressione, senza l’uso di tecniche particolari.

Ariana è stata una delle prime artiste a sensibilizzare i suoi fan sul tema #iorestoacasa. Sin dai primi giorni dell’isolamento ha voluto tener compagnia ai suoi followers attraverso una serie di video e storie in cui canta. Qualche giorno fa ha condiviso una versione live del brano My Everything. Secondo alcune voci Lady Gaga e Ariana Grande starebbero preparando un concerto home made per allietare i fan. Le cantanti potrebbero anche svelare il tanto chiacchierato duetto, non ancora confermato.