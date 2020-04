Lady Gaga: concerto il 18 aprile con Bocelli, Eilish e McCartney

Per sostenere medici e operatori sanitari che combattono ogni giorno in prima linea contro il Coronavirus, Lady Gaga sta organizzando un evento unico che prenderà il nome di One World: Together at Home.

Si tratta di un concerto virtuale che verrà trasmesso il prossimo 18 Aprile su varie reti e piattaforme streaming in tutto il mondo. Ad annunciare l’iniziativa della regina del pop sono stati Global Citizen e l’Organizzazione mondiale della sanità: la trasmissione non solo celebrerà il lavoro degli operatori sanitari, ma sosterrà anche il Fondo di solidarietà dell’OMS contro la pandemia e vari enti di beneficenza locali e regionali che stanno aiutando i bisognosi in questo difficile periodo storico.

La stessa Lady Gaga ha partecipato ad un briefing online dell’Oms evidenziando l’obiettivo della manifestazione: “Vogliamo evidenziare la gravità di questo movimento culturale storico senza precedenti. E vogliamo celebrare e incoraggiare il potere dello spirito umano. Vorrei inviare le mie preghiere alle persone che stanno perdendo il lavoro e che hanno difficoltà a nutrire se stesse e i loro figli“.

Intanto la raccolta fondi della cantante in collaborazione con Global Citizen è già partita e, grazie all’aiuto di leader aziendali, aziende tecnologiche e filantropi, è stata già raggiunta una somma di 35 milioni di dollari.

Il concerto unico nel suo genere sarà presentato da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert e Gaga si è occupata della lista di artisti che saranno in scaletta tra cui Billie Eilish, Alanis Morissette, Paul McCartney, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Idris Elba, J Balvin, Kacey Musgraves, Burna Boy e Keith Urban.

Anche il co-fondatore e CEO di Global Citizen Hugh Evans ha sottolineato l’importanza di un evento così straordinario: “Sosteniamo gli sforzi eroici degli operatori sanitari, ma One World: Together At Home serve anche come fonte di unità e incoraggiamento nella lotta globale per porre fine alla pandemia da Covid-19. Attraverso la musica e l’intrattenimento, il cast celebrerà coloro che rischiano la propria salute per salvaguardare gli altri“.