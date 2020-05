Arredare balcone piccolo, idee e soluzioni

Se, con l’arrivo della bella stagione, vi siete dati la missione di arredare un balcone piccolo, sappiate che non si tratta di un’impresa impossibile, per merito di idee e soluzioni smart e proposte appositamente studiate per spazi ridotti.

Molte persone che vivono in condomini o appartamenti, infatti, quindi la maggior parte di chi vive in città, non dispongono di grossi spazi all’aperto come i giardini e i terrazzi, ma solo di piccoli balconi o terrazzini. Questo non vuol dire rinunciare a godersi dei momenti en plein air, come la lettura di un libro, il giardinaggio, un aperitivo o una tintarella. Ma solo studiare le soluzioni più giuste per riorganizzare gli spazi. Magari low cost o fai da te.

Spesso si riesce a realizzare un progetto con piccoli mobili pieghevoli, sdraio, sedie o tavolini, ma anche con espedienti ingegnosi per sfruttare punti di solito poco valorizzati, come pareti, ringhiere e parapetti.

Fondamentale, poi, quando si arreda un balcone piccolo, non far mancare dettagli e decorazioni che rendano anche l’ambiente meno spazioso chic e accogliente.

Ecco idee e soluzioni per arredare un balcone piccolo.

Arredare balcone piccolo: 6 idee