La bella stagione è arrivata: per godere degli spazi verdi di casa al 100% e in relax, non c’è niente di meglio delle idee per giardino fai da te. Soluzioni per sistemare piante e fiori, per mangiare all’aperto, per decorare il giardino ma anche il terrazzo o il balcone.

Sono tanti i prodotti che si possono acquistare per arredamento low-cost del terrazzo e degli spazi outdoor di casa, tuttavia l’home made è non solo economico, ma anche molto creativo. Grazie al fai da te si possono progettare soluzioni su misura per spazi, gusti, stili diversi, senza rinunciare alla qualità e alla funzionalità.

Siete a corto di fantasia? Ci pensa la nostra redazione. Abbiamo, infatti, scovato 10 idee per giardino fai da te. Alcune sono facili da realizzare, altre richiedono una minima progettazione, ma regalano infine una grande soddisfazione. Ecco le proposte da cui lasciarvi ispirare.

10 idee per giardino fai da te

Una mensola per vasi elegante, originale, creativa e raffinata, che nasce dal riciclo e da riuso di un vecchio tavolino. Grazie a pochi passaggi potrete dargli una nuova vita all’aria aperta, scegliendo stile e colore.

Una proposta romanticissima, delicata, per creare una atmosfera da sogno in giardino. Sempre all’insegna del riuso. Basta procurarsi una vecchia tinozza, in metallo o in legno, per trasformarla in un mini laghetto con tanto di ninfee e di candele galleggianti.

Una cassetta della frutta può trasformarsi in una fioriera colorata che ospiti i vostri fiori e le piante preferite in qualsiasi angolo del giardino. Realizzatene diverse, tutte della stessa nuance o in tinte diverse per un colpo d’occhio multicolor.

Se avete l’esigenza di creare una parete divisorio nel giardino o ai suoi confini, questa è l’idea giusta per renderla originale e funzionale al tempo stesso. Grazie alle assi di legno, infatti, si possono aggiungere delle fioriere per rompere con i colori della natura la monotonia della parete. Una fila di lampadine completerà l’atmosfera romantica.

Una aiuola a spirale è uno dei modi più semplici e originali per portare il design in giardino. Si realizza facilmente, arginando la terra con mattoni o tronchetti di legno, e aggiungendo infine le piante preferite per decorare.

In giardino c’è sempre qualche piccolo amico da ospitare. Ecco casette per uccelli facili da realizzare con gli stecchi dei gelati, da appendere sugli alberi.

I falegnami più esperti, o le persone che vogliono mettere alla prova la loro manualità, potranno realizzare con assi di legno questa fioriera con panca per sostare e riposarsi godendosi il giardino, chiacchierando, leggendo.

Una panca in mattoni di cemento e assi di legno molto originale, contemporanea, da completare con cuscini colorati.

I pallet sono gli alleati n°1 di chi cerca idee per giardino fai da te. Con i pallet si possono realizzare fioriere, mensole, sgabelli, tavolini e, come in questo esempio, comodissimi divani.

Ecco, appunto, un’altra idea per sfruttare la versatilità dei pallet, materiale economico e di facile reperibilità, in giardino. I pallet, infatti, possono essere trasformati in una pedana utile per rialzare e delimitare una zona del giardino in cui mettere tavolo e sedie e mangiare all’aperto.