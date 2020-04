Arredare terrazzo low cost: 10 soluzioni pratiche

Con l’arrivo della bella stagione diventa un imperativo arredare un terrazzo low cost: scegliendo soluzioni pratiche, multifunzionali, economiche, è possibile con pezzi “intelligenti” creare un ambiente accogliente, dedicato al relax e alla condivisione in famiglia.

Tavoli, sedie, cuscini, ombrelloni, amache non possono mancare. E se la terrazza è piccola o si ha a disposizione solo il balcone? Niente paura, perché tra le proposte della redazione non ci sono solo arredi per il terrazzo low cost di design. Ma anche idee smart per risolvere problemi, mancanze di spazio e inconvenienti che non permettono di godere pienamente il tempo all’aria aperta.

Ecco 10 soluzioni pratiche per arredare terrazzo low cost da comprare anche online.

Arredare terrazzo low cost: 10 idee

IKEA Runnen Pedana da esterno. Con questa pedana è facile rinnovare il terrazzo o il balcone. Le pedane si possono tagliare e adattare a tutti angoli e si smontano facilmente per pulire il pavimento. Prezzo 20,21 euro/confezione (24,95 euro/m²)

IKEA Ramsö Ombrellone. Questo ombrellone turchese e beige trasforma il balcone in un angolo fresco e confortevole dedicato al relax. È facile da fissare alla ringhiera grazie all’accessorio e il tessuto offre una protezione dai raggi UV con un fattore di UPF di 25+. Prezzo 9,95 euro

Maisons du Monde Calathea Tavolo con due sedie. Tutto in uno, grazie al pratico tavolo pieghevole da giardino corredato da 2 sedie anch’esse pieghevoli, in legno massello di acacia e metallo nero. L’ingegnosa fioriera integrata accoglierà i vasi di fiori preferiti, ma potrà fungere anche da pratico spazio portatutto. Prezzo 299 euro

Maisons du Monde Batignolles Tavolino da ringhiera. Pochissimo spazio? Un caffè, un brunch o un aperitivo non saranno più un problema grazie al tavolo da balcone a ribalta in metallo bianco che si aggancia a ringhiere e corrimano. Prezzo 59,99 euro

Coin Casa Maxi cuscino da esterno. Una soluzione informale, per sedersi anche per terra e godersi i raggi del sole di primavera. Il maxi cuscino da esterno arancione può anche decorare panche, poltrone, divani. Prezzo 39 euro

Coin Casa Cesto di bamboo. Resiste all’aperto il colorato cesto di bamboo intrecciato a mano e di ispirazione etnica. Disponibile in due dimensioni, è pratico per riporre riviste, teli, attrezzi o l’occorrente per un pic nic in terrazza. Prezzo 24,95 – 29,95 euro

Atena Barbecue. È praticamente un arredo di design il barbecue a gas Atena, con la sua forma tondeggiante, che permette una cottura indiretta per arrostire e cuocere come in un forno, in maniera uniforme. Prezzo 199 euro da Leroy Merlin

Keter Panca baule. Un mobile multifunzionale, una panca il cui sedile si apre per fare posto agli oggetti con ben 227 litri di capienza. In polipropilene che imita l’aspetto del legno, è resistentissimo e perfetto per gli ambienti esterni. Prezzo 149,90 euro da Leroy Merlin

SKLUM Amaca Bahli. Un’icona dello stile mediterraneo, realizzata in policotone e con struttura in bambù di alta qualità. Elegante, originale e confortevole, dà un tocco diverso a qualsiasi angolo della terrazza. Prezzo 38,80 euro

SKLUM Set Llohp. Coloratissimo e essenziale questo set per chi vuole vivere lo spazio aperto per mangiare, lavorare, leggere. Originale e versatile, si pulisce e si ripone facilmente. Prezzo 76,01 euro