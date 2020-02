Come arredare una terrazza: 10 idee low cost

Come arredare una terrazza in vista della primavera e dell’estate: la nostra redazione propone 10 idee low cost per organizzare gli spazi esterni seguendo gusti, stili e tendenze.

I mobili da giardino, resistenti a sole, acqua e vento, robusti, facili da pulire e pratici, trasformano il terrazzo in un’oasi di relax.

Anche le zone più piccole, infatti, grazie a poltrone, sedie, tavolini e lanterne, possono essere valorizzati. Per vivere pranzi, cene, aperitivi e serate all’aria aperta senza spendere una fortuna.

Ecco come arredare una terrazza grazie a 10 idee low cost.

Poltrona a sacco Lazy Bag. Dal design originale, divertente, coloratissima. La poltrona a sacco XXL di Lazy Bag grazie allo speciale rivestimento interno è impermeabile e adatta agli spazi esterni. Prezzo consigliato 69,95 euro. Acquista ora

Poltrona sospesa TecTake. In puro gipsy style, questa poltrona sospesa è in leggera rete in cotone intrecciato. Ha un morbido cuscino per la seduta per adattarsi perfettamente al corpo. Prezzo consigliato 55,99 euro. Acquista ora

Set salottino Bica. Il set salottino Nebraska di Bica è un classico per arredare con un colpo solo il terrazzo in maniera low cost. In polipropilene effetto rattan, è composto da un divano a due posti, 2 poltrone, cuscini per le sedute e un tavolino. Prezzo consigliato 181,86 euro. Acquista ora

Ice Cube sgabello frigorifero Allibert. Un’idea originale, divertente per gli aperitivi e le serate con gli amici. Questo sgabello è un contenere che può ospitar ghiaccio e bevande che si mantengono fresche grazie alla costruzione a doppia parete. Prezzo consigliato 75,37 euro. Acquista ora

Catena luminosa Svater. Per creare un’atmosfera unica, dal tramonto alla notte, non possono mancare le file di lucine a illuminare il terrazzo. Da Svater il set con due catene da 15 metri l’una, resistenti agli agenti atmosferici, a temperature estreme, climi piovosi, ventosi o umidi. Prezzo consigliato 72,99 euro. Acquista ora

Deruba set con tavolino e sedie. Un elegante e completo set in un colpo solo. Sono in acacia il tavolino e le due sedie. Robusto e pieghevole, può essere riposto facilmente. Prezzo consigliato 79,95 euro. Acquista ora

HABAU Tavolo da lavoro. Per chi organizza spesso cene all’aperto e barbecue, è un aiuto indispensabile il tavolo da giardino con pianale zincato e griglia per ganci. Prezzo consigliato 80,27 euro. Acquista ora

ZOLLNER cuscini da sedia. Questi coloratissimi cuscini per sedie danno un tocco di classe e modernità in più alle sedie in giardino. La fodera è in 55% cotone e 45% poliestere, resistente agli agenti atmosferici. Prezzo consigliato 25,99 euro. Acquista ora

Lanterna a LED Lights4fun. Stile etnico e sofisticato per questa lanterna a LED da esterni. Con effetto rattan, è a energia solare e si accende al tramonto. Prezzo consigliato 19,99 euro. Acquista ora