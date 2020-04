Arredi vintage: come inserirli in una casa moderna

Gli arredi vintage sono di grande tendenza negli ultimi anni, ma come inserirli in una casa moderna? Infatti, se l’arredamento punta già sullo stile retro, è più facile posizionarli nelle varie stanze senza che stonino con altre componenti.

Se, invece, l’atmosfera è contemporanea, credenze in legno, chaise longue in pelle, lampade in ferro battuto, sedie a dondolo, cassettiere da ufficio, manichini o bauli da pirata possono apparire fuori luogo, una forzatura per materiali, forme, colori.

In verità la moda punta proprio ad abbinare mobili classici e moderni, creando un mix sorprendente che stupisce gli ospiti e non stanca mai i padroni di casa.

Naturalmente non esistono regole, è il gusto personale a guidare nella scelta degli abbinamenti. Si tratta, però, di una strada non facile da percorrere: sono necessari studio, pazienza, occhio. Lo studio permette di affinare il gusto, leggendo riviste di settore e sbirciando gli esempi delle case realizzate dagli interior designer. La pazienza consente di cercare e aspettare il pezzo giusto tra negozi di antiquari, vendite online e mercatini delle pulci per scovare l’oggetto di design famoso. L’occhio è la prova finale per capire se la contaminazione è riuscita.

Anche se non ci sono regole, è possibile iniziare ad affinare la propria sensibilità a riguardo con consigli e stratagemmi per inserire arredi vintage in una casa moderna.

Come inserire arredi vintage in una casa moderna

Mobili moderni e accessori vintage; mobili vintage e decorazioni moderne; mood vintage in un angolo di una stanza intorno a un pezzo chiave, come una credenza, una poltrona, una vetrina, o ancora; la scelta di un tema, come il minimal o le sfumature di blu, da declinare sia con i pezzi moderni che con quelli retro. Le modalità sono davvero infinite e dipendono dai gusti personali e dagli spazi da arredare. Ecco qualche indicazione da non perdere.