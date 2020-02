L’audizione (disastrosa) di Macaulay Culkin per Once Upon a Time in Hollywood

Macaulay Culkin ha fatto una aduzione per Once Upon a Time in…Hollywood di Quentin Tarantino, rivelatasi però disastrosa. La star di Mamma ho perso l’aereo, tornato da poco sulla scena dopo anni di problemi fisici e psicologici, ha confessato che neanche lui si sarebbe assunto. Dopo un lungo periodo lontano dal suo lavoro, questo è stato il primo provino in otto anni. Il film, che ha visto la vittoria di Brad Pitt come Miglior attore non portagonista agli Oscar 2020, vede nel cast Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino e il compianto Luke Perry.

Una pioggia di star per il film in questi giorni anche nelle sale italiane, con il titolo C’era una volta a…Hollywood. Anche Macaulay Culkin avrebbe voluto far parte del cast, ma ha ammesso di non essere stato all’altezza del provino.

Intervistato dalla rivista Esquire, dove appare in copertina, l’attore ha confessato: “La mia audizione è stata un disastro. Nemmeno io mi sarei assunto. In realtà sono sempre stato terribile ai provini e questa è stata la mia prima audizione in circa otto anni.”

Macaulay Culkin per ora sembra contento di essere tornato sul palco, seppure in produzioni minori e indipendenti. Nella lunga intervista è tornato a parlare anche dell’amico Michael Jackson, difendendolo ancora una volta dalle forti accuse di molestie. I due avevano ben 22 anni di differenza, e la loro amicizia fece molto discutere i media.

“Non mi ha mai fatto niente. Non l’ho mai visto fare nulla del genere. E specie in questo momento, non avrei motivo per dire una bugia. Ormai è morto“. Già dopo il documentario shock dello scorso anno Leaving Neverland, Macaulay aveva difeso a spada tratta l’artista.

“Non voglio dire che sia una moda, un modo per farsi pubblicità, ma sicuramente questo è un buon momento per parlare. E se avessi qualcosa da dire lo farei sicuramente“.