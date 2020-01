Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, la coppia più bella di Hollywood di nuovo insieme

Si è tenuto l’annuale pranzo dei candidati agli Oscar 2020, l’ultimo appuntamento prima delle votazioni finali che verranno aperte il prossimo 30 Gennaio in vista dell’attesissima cerimonia di chiusura. Al Roy Dolby Ballroom di Hollywood ha sfilato una lunga lista di star, tra cui gli inseparabili Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

I due sex symbol del cinema sono tornati più in forma che mai nell’ultimo film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood. Per il pranzo ufficiale hanno scelto degli outfit diversi ma entrambi molto eleganti. DiCaprio ha puntato sul classico indossando un completo nero abbinato ad una camicia bianca ed un paio di occhiali da sole scuri.

Pitt, invece, ha sfoggiato un completo oversize grigio che ha accostato ad una camicia bianca e ad un paio di scarpe di vernice nera. A saltare all’occhio è stato, però, un particolare alquanto inconsueto: il divo hollywoodiano ha voluto appuntare alla giacca un’etichetta di identificazione con tanto di nome e ruolo di attore”Brad Pitt. Attore non protagonista in C’era una volta… A Hollywood“. Una scelta abbastanza bizzarra se si pensa che l’attore è una delle star più famose al mondo e che, di certo, non ha bisogno di presentarsi!

I due, come sempre, sono apparsi molto affiatati così come già si erano mostrati nelle cerimonie precedenti. Il rapporto che li lega va oltre il set cinematografico, così come Brad ha specificato nel suo discorso di ringraziamento ai Golden Globes: “Prima di The Revenant, anno dopo anno vedevo i coprotagonisti di Leo ricevere premi e ringraziarlo a non finire, io so perché lo facevano. Perché lui è un fuoriclasse, è un gentiluomo e io non sarei qui se non fosse per lui. Per questo ti ringrazio“.