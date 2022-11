Aurora Ramazzotti e il compagno si godono un weekend di relax in montagna

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza hanno trascorso gli ultimi giorni in un resort di lusso fra le montagne di Udine. I due sono in attesa del loro primo figlio, che nascerà ad aprile e sarà un maschietto, quindi ora cercano di prepararsi al meglio per questa nuova avventura dell’essere genitori. Durante la breve vacanza, nel resort The Originals Relais a Sauris di Sotto, la coppia si è mostrata più unita che mai e ha condiviso il weekend in montagna con i propri fans.

In un incantevole scenario autunnale, Aurora e Goffredo hanno fatto lunghe passeggiate, si sono concessi bagni caldi ritempranti e hanno usufruito di tutte le attività messe a disposizione dal resort. La figlia di Eros Ramazzotti, però, ha approfittato anche per condividere con la sua comunità i problemi che sta vivendo e che sono legati alla gravidanza, come il fatto di non riuscire a dormire bene oppure di fare spesso degli incubi che non si fermano neanche con il risveglio. Colpa dello stress da attesa ma probabilmente pure dalla stanchezza di stare organizzando il trasloco nella nuova casa di Milano.

Intanto il primo trimestre di gravidanza è ormai superato e Aurora può riprendere alcune delle attività che era solita fare prima senza correre alcun rischio per il nascituro. Qualche settimana fa, in una festa piena di gioia e di allegria, la ragazza e il compagno avevano annunciato il sesso del bambino, che sarà un maschio. Grande l’emozione della futura nonna, Michelle Hunziker, ripresa in un video mentre scoppia a piangere e abbraccia l’ex marito Eros, con il quale condivide la gioia del primo nipote.