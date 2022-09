"Hai una luce particolare" Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta il pancino

Scene da un interno. I cani di Michelle Hunziker stanno aspettando l’arrivo di Goffo, ovvero Goffredo Cerza, e di Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl svizzera. L’entrata della coppia, sottolineata dai guaiti festosi degli amici a quattro zampe, diventa una ghiotta occasione per riprendere per la prima volta il pancino della ragazza. “Sei bellissima amore. hai una luce splendente e particolare, se non ti conoscessi direi che sei incinta” sono le parole con cui un’orgogliosa Hunziker sottolinea la gravidanza della figlia. Nei giorni scorsi la donna aveva affermato di non vede l’ora di diventare nonna.

Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti aveva pubblicato un video con gli occhi pieni di lacrime dicendo che non riusciva più nemmeno ad aprire TikTok. I fan, preoccupati, hanno ipotizzato una reazione ai numerosi commenti negativi che la ragazza è abituata a ricevere dagli hater. Niente di tutto questo ed è stata la stessa 25enne a chiarirlo la sera stessa. “Piango perché ho gli ormoni a palla e mi viene da piangere per qualsiasi cosa io veda. Anche per una formica che sale su una pianta” è stata la spiegazione di un comportamento più che naturale. Nel frattempo lo stesso Signorini si è scusato per aver rivelato troppo presto la notizia della gravidanza.

È un periodo ricco di emozioni per Aurora Ramazzotti che, nonostante le indiscrezioni del settimanale Chi, ha voluto tenere nascosta la gravidanza fino al compimento dei tre mesi, per avere il tempo di metabolizzare il tutto e uscire da uno dei periodi più critici della gravidanza. Nei giorni scorsi, dopo la conferma dell’arrivo del bimbo ad aprile, la ragazza e il compagno Goffredo Cerza hanno assistito all’Arena di Verona al concerto di Eros Ramazzotti che, orgoglioso di diventare nonno, ha interrotto lo show per dedicare delle parole dolcissime alla figlia “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.