"Ci vuole calma", Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Instagram dopo le voci sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti è stata suo malgrado la protagonista del gossip di questo ultimo scampolo d’estate. L’ultimo numero di Chi, celebre settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha infatti pubblicato uno scoop che in breve tempo ha fatto il giro del web. La ragazza, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e il compagno Goffredo Cerza aspetterebbero un bambino. L’articolo confermerebbe quindi un rumors che gira da qualche tempo, nato dall’acquisto di un test di gravidanza in Sardegna da parte di Hunziker.

Aurora Ramazzotti, dopo il clamore suscitato dalla notizia bomba, si è trincerata dietro un lungo silenzio. Tommaso Zorzi, suo storico amico, ha smentito la gravidanza della ragazza ma i diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Qualche ora fa la figlia di Eros Ramazzotti ha pubblicato una story su Instagram rompendo il silenzio che durava ormai da qualche giorno. I follower che speravano in una conferma sono rimasti a bocca asciutta, così come coloro che pensavano che fosse soltanto un gossip estivo.

La ragazza ha pubblicato una foto in cui indossa un cappellino con la scritta Ci vuole calma. Il messaggio alquanto sibillino non conferma né smentisce la gravidanza ed è suscettibile di diverse interpretazioni. Il settimanale Chi dal canto suo non ha dubbi. Aurora Ramazzotti sarebbe veramente incinta e non solo. Pare che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti siano al settimo cielo e che non vedano l’ora di stringere tra le braccia il nipotino che dovrebbe nascere a gennaio. Non rimane che attendere le parole dei diretti interessati!