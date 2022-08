“Eh Berghem è sempre Berghem!” afferma Michelle Hunziker intenta a riprendere il meraviglioso paesaggio di Bergamo alta. Il panorama mozzafiato, una cena in compagnia di un’amica e un sentimento nostalgico nei confronti di un luogo amato profondamente dalla donna: questi gli ingredienti di una serata che l’ha vista tornare dopo mesi nella città lombarda. Qui la showgirl svizzera ha vissuto la sua storia d’amore con Tomaso Trussardi, coronata dalla nascita di Sole, 9 anni, e Celeste di appena 7. La separazione, avvenuta qualche mese fa, ha lasciato di stucco i numerosi fan della Hunziker.

La love story tra il delfino di casa Trussardi e la Michelle nazionale sembrava procedere a gonfie vele, tanto da spingere i due ad acquistare una villa principesca nella Città Alta. I numeri sono da capogiro: 1.000 metri quadri, 7 bagni, 2 saloni e una vista impareggiabile sulla Val d’Astino. Un luogo da sogno, costato ben 5 milioni di euro, dove la famiglia ha trascorso giornate felici e dove si respirava un’aria serena e rilassata.

Qualcosa non ha funzionato però e dopo sette anni la coppia si è detta addio. Michelle Hunziker, dopo un periodo di riflessione, ha incontrato nuovamente l’amore. Giovanni Angiolini, questo il suo nome, è un chirurgo estetico sardo considerato uno degli uomini più belli d’Italia. Giorno dopo giorno ha saputo conquistare il cuore della Hunziker tanto che la donna, dopo diversi fine settimana di passione, ha deciso di organizzare una vacanza in Sardegna per presentarlo ad Aurora e alle piccole Sole e Celeste.