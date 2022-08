Aurora Ramazzotti è incinta: il settimanale Chi ne è sicuro

È una vera e propria bomba quella lanciata dal settimanale Chi. Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, aspetterebbe un bambino dal compagno Goffredo Cerza. I due si frequentano da 5 anni e, tranne qualche piccola crisi, hanno dimostrato di nutrire l’uno per l’altra un amore forte e appassionato. La notizia del lieto evento ha confermato i rumours estivi riportati dallo stesso Signorini. Pare infatti che Michelle Hunziker abbia acquistato un test di gravidanza durante le vacanze in Sardegna con Giovanni Angiolini, ma il test, sostiene il settimanale di gossip, sarebbe quindi stato per la figlia.

Aurora Ramazzotti non ha commentato la notizia ma ha preferito pubblicare delle stories su Instagram che la ritraggono mentre guarda una serie tv e trascorre una tranquilla serata in casa. Secondo i bene informati, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno confidato agli amici più stretti di sentirsi emozionati per il lieto evento e felicissimi per la figlia. I due negli ultimi tempi erano apparsi sempre più spesso insieme tanto che qualche giornale aveva ipotizzato un ritorno di fiamma, soprattutto dopo la fine della relazione tra la showgirl e Giovanni Angiolini.

Niente di tutto questo. Alla luce dello scoop pubblicato su Chi, Hunziker e Ramazzotti sono semplicemente due genitori che si sono riavvicinati per condividere la forte emozione dovuta all’annuncio del lieto evento. Il piccolo nascerà a gennaio e pare che Goffredo Cerza sia al settimo cielo. Il giovane, nonostante frequenti Aurora dal 2016, è sempre stato lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo la laurea in Ingegneria elettrica a Londra, ha deciso di intraprendere la carriera di marketing manager e business analyst a Milano.