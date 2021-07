Azzurri campioni d'Europa: ecco le reazioni delle wags

Le “notti magiche inseguendo un goal” sono appena finite (o forse appena cominciate?) e non si sono fatte attendere le reazioni delle wags (forma gergale acronimo di Wives And Girlfriends, più -s per indicare il plurale in inglese, con cui vengono e spesso si identificano mogli e fidanzate dei calciatori).

Dopo un mese dal fischio di inizio degli Europei 2020, la Nazionale italiana, vincitrice, torna a casa. E mentre i giocatori festeggiavano a Wembley, quasi tutta Italia festeggiava per le strade e soprattutto sui social. Comprese mogli e fidanzate degli eroi del pallone. Ecco una selezione dei post più belli:

“Notte magica. Semplicemente grazie ragazzi”, è il post su Instagram della “capitana azzurra” Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini.

Foto di famiglia, senza Immobile naturalmente, per Jessica Melena; la giovane abruzzese si è fatta fotografare con la maglia della nazionale insieme ai tre figli.

“Ripartiti dalle ceneri”, posta invece Martina Maccari, la moglie di Bonucci, nel mirino delle polemiche per un post in cui due giorni fa aveva confessato di soffrire l’astinenza sessuale vista la prolungata assenza del marito. “Giorno 30 e rotti. Ormai è erotica anche la mollica del pane”.

“Bravo amore mio! E grandi azzurri!”, è invece la reazione di Benedetta Quagli, la fidanzata dell’attaccante Federico Chiesa, uscito durante il match contro l’Inghilterra a causa di un infortunio.

“Orgogliosissima”, si dice Genoveffa – Jenny per gli amici – Darone, moglie di Insigne, che ha assistito alla finale a Wembley.

“Sempre e per sempre ti sosterrò, io e te sappiamo tutto, non devo aggiungere altro, non mollare mai è solo l’inizio di un grande percorso. Amore mio sono orgogliosa di te”. Poi fa i complimenti agli azzurri Rachele Risaliti, ex Miss Italia e fidanzata di Gaetano Castrovilli.

“Guerriero… quante volte l’hai immaginata… e ora più che mai è tua!”, scrive Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola, che ha sostenuto moltissimo il marito dopo il recente infortunio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriam Sette (@miri_sette)

“Non ci sono parole. Siamo campioni d’Europa”, è il commento di Thessa Lacovich, la fidanzata di Manuel Locatelli, che dopo la vittoria ha subito videochiamato la sua partner per festeggiare con lei il traguardo raggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thessa (@thessalacovich)

“Le notti magiche esistono”, scrive invece Giorgia Duro, la moglie di Andrea Belotti, l’attaccante del Torino.