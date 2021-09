Bake Off Italia: chi è Damiano Carrara, il pasticciere del talent dei dolci

Bake Off Italia è tornato e con lui anche il pasticcere Damiano Carrara, uno dei giudici del talent dei dolci di Real Time. Insieme a lui come sempre la presentatrice Benedetta Parodi, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Il programma è iniziato da pochissimo e la prossima puntata, la terza per la precisione, è venerdì 10 settembre 2021. Lo show andrà in onda per 16 settimane con puntate da 90 minuti ancora nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore.

Torte e pasticcini sono per Damiano il suo habitat naturale. È nato a Lucca il 22 settembre 1985 e come primo lavoro ha fatto il metalmeccanico. Ma non è di certo quello il mestiere che vuole fare per tutta la vita. La passione per la cucina e l’incoraggiamento del fratello Massimiliano, già pasticciere, lo spingono a trasferirsi in Irlanda dove lavora come bartender.

Nel 2012 vola in America, prima a New York, poi a Los Angeles e Las Vegas. Il passaggio in California lo racconta proprio nel suo libro Nella vita tutto è possibile. Negli USA si specializza nell’arte della pasticceria e col fratello decide di portare i dolci italiani oltre oceano. Nasce così Carrara Pastries: il negozio riscuote un immediato successo tant’è che i due fratelli aprono altre due filiali.

Nel 2015 arriva la chiamata di Food Network, il più importante canale tematico al mondo in tema di cibo e inoltre partecipa come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship classificandosi al secondo posto. Nel 2017 torna in Italia e viene scelto come giudice di Bake Off Italia, subito seguito da Junior Bake Off. L’anno successivo diventa conduttore di Cake Star insieme a Katia Follesa e di Fuori Menù su Food Network Italia.

Il tema portante di questa edizione del talent è Le cartoline dall’Italia. Tra gli ospiti d’eccezione, sotto il tendone del dolci, nel corso delle puntate ci saranno l’attrice napoletana Marisa Laurito, il pastry chef e cake designer Renato Ardovino, la food influencer Carlotta Perego, l’usignolo di Cavriago Orietta Berti e Csaba Dalla Zorza. La radio ufficiale è per il nono anno consecutivo Radio Italia. L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.