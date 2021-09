Dai motori alla cucina: Clelia d'Onofrio non è solo Bake Off Italia

Bake Off Italia è pronto per riaprire i battenti: dal 3 settembre lo show culinario di Real Time torna con la nuova stagione. Alla guida, come sempre, la padrona di casa Benedetta Parodi, affiancata per il quinto anno di fila da Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio. Proprio quest’ultima ha suscitato grande attesa da parte dei fan del programma per il suo ritorno ufficiale, dato che nell’edizione precedente è stata poco presente nel corso della gara a causa di una caduta che l’aveva costretta al riposo.

Clelia, che con la sua eleganza e gentilezza ha subito conquistato il pubblico, è ormai diventata una colonna portante della giuria della trasmissione in cui aspiranti pasticceri si sfidano a colpi di torte. Ma la sua carriera è iniziata molto prima del suo esordio in tv.

Al contrario di quanto ci si possa aspettare, la sua formazione professionale avviene in un contesto ben lontano dalla pasticceria. Per oltre vent’anni, infatti, lavora per la rivista Quattroruote, dove ricopre i ruoli di editorialista, redattrice e caporedattrice, oltre a pubblicare diversi volumi. Inizia a scrivere per questa testata nel 1963: è la prima donna italiana ad essere assunta nella redazione di una rivista dedicata al mondo dell’automobilismo.

Grazie a questa esperienza Clelia inizia a girare il mondo, ad assaggiare piatti sempre nuovi e ad affinare il palato: così, tramite la stessa casa editrice, dai motori passa alla cucina e all’enogastronomia, arrivando a dirigere la rivista I Meridiani – Viaggi del Gusto. Poco dopo firma l’ottava e la nona edizione de Il Cucchiaio d’argento, una delle guide sull’arte culinaria più rinomate in Italia, affermandosi come una delle voci più autorevoli in materia.

Dopo la lunga carriera da giornalista, viene quindi selezionata per entrare a far parte del cast di Bake Off Italia (qui la ricetta per una crema pasticcera a prova di giudici) fin dalla sua prima edizione, e il resto è storia.