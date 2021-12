Si è conclusa il 17 dicembre l’ultima edizione di Bake Off Italia 2021, il cooking show di Real Time che ha tenuto incollati agli schermi milioni di telespettatori appassionati di cucina (e di sfide!). A trionfare è stata Daniela Ribezzo, che nell’ultima puntata dello show ha sbaragliato la concorrenza, vincendo contro gli aspiranti pasticcieri Peperita, Roberto e Lola. Tra alti e bassi Daniela è riuscita a conquistare il titolo, vincendo un pass diretto per la partecipazione a Food Network. Ma conosciamola meglio.

Classe 1992, Daniela Ribezzo è nata a Foggia e ha 29 anni. Per studio e lavoro ha deciso di trasferirsi in Lombardia nel 2018, perseguendo le sue due grandi passioni: la danza e la cucina. L’aspirante chef, infatti, oltre ad essere un’insegnante in una scuola primaria di Milano, è anche una ballerina e nel 2015 ha partecipato al talent show di Maria De Filippi, Amici. Purtroppo, a causa di un infortunio, non ha potuto accedere al serale.

Nel corso degli anni ha preso parte a moltissimi musical e spettacoli, finché non ha deciso anche di insegnare danza. Ma anche il suo amore per la cucina è sempre stato forte, tanto da convincerla a partecipare allo show. “La cucina è il mio habitat naturale“, aveva dichiarato l’aspirante pasticciera nel suo video di presentazione a Bake Off 2021.