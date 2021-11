Gerardo Abbandonato è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2021, lo show che quest’anno è anche in anteprima su Discovery+. Per il talent dei pasticceri di Real Time , in onda il venerdì 5 novembre 2021, questa è la nona edizione. Condotta fin dai suoi esordi da Benedetta Parodi, la giuria della trasmissione è formata dal maître chocolatier Ernst Knam, l’autrice e giornalista Clelia D’Onofrio e il pasticcere Damiano Carrara.

Gerardo ha 35 anni, viene da Pignola in Basilicata. A soli 11 anni perde la madre, la cuoca pasticcera della famiglia e proprio per onorare il ricordo della donna si avvicina al mondo dei dolci. A 19 anni, il partecipante di Bake Off si trasferisce a Pisa per frequentare l’università, dove si laurea in chimica e chimica fisica e successivamente prende il dottorato in biofisica presso la Scuola Normale Superiore.

Lavora a Milano in un laboratorio di biologia e nonostante gli impegni di lavoro, Gerardo Abbandonato non ha mai tralasciato la passione per la pasticceria, anzi. Il suo approccio scientifico e rigoroso lo guida anche sui fornelli. Il giovane, infatti, ritiene che la chimica sia una delle tante sfumature della pasticceria e per questo punta a vincere Bake Off Italia.

La sua scheda recita: autoironico, creativo e amante delle arti. Ha fatto parte di gruppi folkloristici, balla il tip tap, è stato direttore di coro e suona la tromba. Per lui la pasticceria è chimica, ma anche cuore. Si contende la vittoria finale con gli altri concorrenti del programma: Daniela Ribezzo, Edoardo Baldini , Giacomo Liuzzi, Pedro Menvielle, Pancrazia Cavallone, Roberto Portanova, Enrico Sestino, Gloria Battiston, Lora Kayyal, Matteo Andrea Polini, Natascia Soldati, Simone Mieli, Marco Palma, Naney.