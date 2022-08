Barbara d'Urso, le pose sexy incendiano i social

Ha solo cambiato canale, passando da Mediaset a Instagram: per il resto, nulla sembra diverso. “Col cuore” Barbara d’Urso non lo dice, ma lo scrive, ogni giorno e di lei sappiamo praticamente tutto, in estate come in piena stagione televisiva. Se le telecamere di Pomeriggio 5 sono ancora spente (si riaccenderanno il prossimo 4 settembre ufficialmente anche se alcuni rumors parlano di un inizio anticipato a fine agosto), gli ascolti si spostano sui social. E il profilo @barbaracarmelitadurso di Instagram fa il pieno di like.

Sessantacinque anni e non mostrarli. Meno che mai sentirli. Con l’entusiasmo di una teenager e le curve mozzafiato, Barbara d’Urso conquista follower e like con la stessa semplicità con la quale raccoglie ascolti.

Ascolti che, a dispetto delle voci su una possibile riduzione dei suoi spazi in tv, la vedono confermata alla conduzione di Pomeriggio 5 con tanto di endorsement.

Vista l’audience, c’era da aspettarselo. La Carmelita nazionale è praticamente imbattuta nella fascia pomeridiana e non solo: format scricchiolanti, nelle sue mani, sono tornati ad essere autentici barili di telespettatori.

A far parlare di lei, però, non è solo il bikini bianco. Ospite al Twiga di Flavio Briatore, a Forte dei Marmi, Carmelita non ha mancato di lanciare una frecciata affettuosa a Simona Izzo, che è praticamente diventata virale. “Tuo marito mi ha messo la lingua in bocca sul set”. Inutile dire che la rete si è scatenata e divertita. La boutade ha solleticato anche l’ironia della diretta interessata. L’attrice e moglie di Ricky Tognazzi ha, infatti, prontamente replicato via social “posso dire che la D’Urso ha una memoria incredibile, ma penso che la lingua di Ricky sia indimenticabile”.