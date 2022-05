Barbara D’Urso festeggia il suoi 65 anni nella spensieratezza più totale. Dopo i risultati raggiunti con i suoi programmi televisivi, la conduttrice ha organizzato un party in un locale esclusivo di Milano, dove ha festeggiato un’età che per lei “non esiste“.

“Col cuore“: la frase preferita dalla conduttrice è diventata il tema per la sua festa di compleanno. E infatti, il locale con vista sul Duomo di Milano che Barbara D’Urso ha affittato per il party è stato addobbato con palloncini rossi, rosa, a cuore (e biodegradabili), la scritta al neon “It’s Barbara’s bday baby” che spunta sopra le teste degli invitati. E infine la torta, un dolce a sei strati ricoperto di pasta di zucchero e cuoricini, con una “B” in cima. Insomma, la conduttrice per il suo compleanno non ha badato a spese.

Tra gli invitati alla serata, festeggiata il 6 maggio, un giorno prima del suo effettivo compleanno, c’erano diverse decine di persone. Tra i nomi più celebri sicuramente Massimo Boldi, Valeria Marini, Arisa, Mietta, Fabio Rovazzi, Vladimir Luxuria e molti altri.

Come outfit per l’occasione, Barbara D’Urso ha scelto di indossare minigonna in pelliccia, top in paillettes nere, calze a rete e tacchi a spillo firmati Louboutin. A completare il tutto, bracciale di brillanti e orecchini pendenti con le sue iniziali.

I 65 anni Barbara D’Urso proprio non se li sente. Come dichiarato in un’intervista per La Stampa, quest’età “non è la sua; cioè: lo è, ma anche no“. Per la conduttrice, infatti l’età “non esiste” e non le importa molto, visto che il suo corpo “e la sua testa” non sembrano voler invecchiare. Più che gli anni, D’Urso patisce “l’appesità, il limbo, l’impossibilità di sapere cosa sta per succedere“.