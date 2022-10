Belen Rodriguez e gli auguri di compleanno a Stefano De Martino "Feliz cumpleaños a mi corazón"

In una recente intervista a Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, Belen Rodriguez ha raccontato senza filtri alcuni aspetti della sua vita sentimentale. Dai primi rumors sulla relazione con Antonino Spinalbese, alla nascita della piccola Luna Marì, fino al ritorno di fiamma con Stefano De Martino. “Abbiamo lasciato scadere per due volte le carte del divorzio” afferma divertita la showgirl argentina. La relazione tra i due, nata nel corso della trasmissione Amici, ha attraversato numerosi alti e bassi ma, a quanto pare, il sentimento è stato più forte di tutte le difficoltà.

Nei giorni scorsi Stefano De Martino ha compiuto 33 anni. Belen Rodriguez, sul suo profilo ufficiale Ig, ha pubblicato una bellissima foto in bianco e nero che li ritrae insieme, accompagnata da una breve dedica, fatta di poche e semplici parole, cariche però di tanta emozione: “Feliz cumpleaños a mi corazón”. La conduttrice di Tu Si Que Vales ha raccontato a Toffanin della stima che nutre per un uomo che è rientrato nella sua vita in punta di piedi, accettando senza remore il fatto che la moglie avesse avuto una figlia da un altro uomo ” Solo per questa motivazione, e ne ho tante altre, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”.

Belen Rodriguez racconta di aver capito che stare vicino a una donna come lei non è semplice e ci vuole un uomo pronto a sostenere e sorreggere. Intanto Stefano De Martino ha mostrato su Instagram uno scorcio della villa che pare si sia regalato per il suo compleanno. L’immobile, del valore di quasi due milioni di euro, si trova all’interno di un parco privato a Posillipo. Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha mostrato una chicca di questa casa ovvero l’accesso diretto al mare, un particolare che sottolinea ancora di più il valore economico ma soprattutto estetico di questa dimora da sogno.