Ora che la loro relazione è ufficiale, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più, anzi. Nel secondo weekend di luglio 2022, la coppia è stata avvistata sulla barca dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, dove hanno passato qualche giorno magico tra coccole e bagni al mare.

Il ritorno di fiamma era avvenuto lontano dai riflettori, e i due inizialmente hanno sempre giustificato la loro frequentazione dicendo che si vedevano spesso solo per via di loro figlio, Santiago. Poi pian piano Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono usciti allo scoperto: se prima gli scatti che li ritraevano insieme erano rubati dai paparazzi, ora sono i diretti interessati a postare le foto del loro ritrovato amore.

In questo weekend passato in barca insieme, i due hanno mostrato grande affiatamento, pubblicando sulle storie Instagram molti dei momenti passati l’uno accanto all’altra: scatti di abbracci, balli a piedi nudi e tanta intimità ritrovata. Una sorta di salto nel passato, quando 10 anni fa si trovavano proprio a Capri per trascorrere una vacanza.

Nei giorni scorsi, alcuni rumor avevano anche messo in circolo una voce su una presunta una crisi nel loro rapporto, dopo la battuta di Mika al Tim Summer Hits: il cantante aveva detto sul palco che lui, De Martino, e Andrea Delogu erano proprio “una bella coppia in senso romantico”. Ma il ballerino napoletano ha prontamente smentito tutto pubblicando una storia social in cui si vede la modella argentina fissare dolcemente l’obiettivo con le spalle al tramonto.