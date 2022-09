Antonino Spinalbese parla ancora di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Antonino Spinalbese ci ricasca e viene beccato dalle attente telecamere del Grande Fratello Vip mentre parla di Belen Rodriguez. Questa volta la destinataria dei suoi segreti è Ginevra Lamborghini, alla quale racconta di non voler mettere in difficoltà la sua ex compagna raccontando aspetti che riguardano la loro passata relazione. In realtà non è la prima volta che l’hair stylist si lascia andare a esternazioni che riguardano il rapporto con la mamma di sua figlia, anche se aggiunge di non voler commentare la relazione perché non ama i pettegolezzi.

Questa volta, però, non si limita a parlare solo di Belen Rodriguez, ma racconta qualcosa in più anche dell’attuale situazione della sua ex compagna. A Ginevra Lamborghini, infatti, spiega di non volerla mettere in difficoltà visto che ora è fidanzata e felice, facendo un chiaro riferimento a Stefano De Martino anche se non pronuncia mai direttamente il suo nome. Aggiunge, poi, che se volesse litigare con lei andrebbe sotto casa sua ma questi sotterfugi per essere al centro dell’attenzione mediatica non rientrano nel suo stile.

Dopo aver sottolineato che non nomina mai direttamente Belen per non creare equivoci, Antonino Spinalbese dà un consiglio a Ginevra Lamborghini che sta al momento vivendo una situazione difficile con sua sorella Elettra, con la quale i rapporti sono interrotti da tempo. La sprona a fare come lui, vivendosi questa meravigliosa avventura senza tirare in ballo membri della famiglia per alimentare il gossip. Secondo Spinalbese, infatti, sarebbe meglio lavare i panni sporchi direttamente in famiglia.