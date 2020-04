Bella Hadid cambia look e si taglia la frangia da sola in quarantena

Bella Hadid cambia look, e decide di tagliarsi da sola la frangia in quarantena, come mostra nelle storie Instagram. La top model, stufa della frangia troppo lunga, decide di accorciarla con un taglio home made. Complici la sorella Gigi Hadid, e l’amica Leah McCarthy. Anche lei è passata sotto le forbici di Bella, ribattenza su instagram il tutto come “il taglio di quarantena“. Tanti i vip, anche nostrani, che hanno deciso di tagliarsi i capelli da soli durante il lock down.

Bella e Gigi Hadid sono sicuramente abituate ai migliori hair stylist, ma la sorella maggiore, stanca dei capelli troppo lunghi, ha agito da sola sulla sua frangia. Salone Hadid, questo il nomignolo del web, con le due sorelle che, nonostante i preconcetti del mondo della moda, si dimostrano capaci di fare tutto da sole.

Bella Hadid aveva condiviso con i suoi followers il suo desiderio di accorciare i capelli da giorni, e le aveva provate davvero tutte. Portando indietro la frangetta, usando bandane, cappelli, foulard. Ma alla fine il desiderio di darci un taglio l’ha avuta vinta. E il risultato è apparso davvero professionale, e la modella si è detta soddisfatta del proprio lavoro.

La top model si aggiunge alla lunga lista di artisti che stanno optando per soluzioni casalinghe per i propri capelli nell’era Coronavirus. Jessica Alba, Pink, Teri Hatcher e Elle Fanning sono solo alcuni nomi delle star che hanno deciso di rivoluzionare il proprio look in isolamento.