Bella e Gigi Hadid in passerella con la madre Yolanda alla Paris Fashion Week

Bella e Gigi Hadid hanno condiviso per un giorno la passerella con la madre, Yolanda, in occasione della Paris Fashion Week 2020. Infatti le tre hanno sfilato per la collezione donna Autunno / Inverno 2020-2021 di Off-White. Tutto merito dell’organizzatore, lo stilista Virgil Abloh, grande amico delle sorelle Hadid, che ha fortemente voluto anche la loro mamma per l’occasione.

Yolanda Hadid non è solo la madre delle top model del momento, Bella e Gigi. Lei stessa è stata una indossatrice molto richiesta tra gli anni ’80 e ’90, sfilando a New York, Londra, Parigi e Milano. Infatti l’allora Yolanda van den Herik lasciò l’Olanda a soli 14 anni con pochi soldi in tasca per inseguire il suo sogno nella moda. A 16 anni le prime sfilate, e la notorietà arriva con i servizi fotografici per Vogue Francia e Germania. Yolanda non ha mai raggiunto i vertici delle figlie, ma qualcuno sostiene che da giovane fosse persino più bella di loro.

Così la signora Hadid, oggi 56 anni, sfila sulla stessa passerella delle figlie Bella e Gigi. Yolanda non è mai rimasta lontana dai riflettori: blogger e conduttrice tv, ha fatto parte del cast del noto reality The Real Housewives of Beverly Hills. Ha scritto anche un libro autobiografico, che parla della sua battaglia con la malattia di Lyme. Il male le impedisce di scrivere, di leggere e persino di guardare la tv, su sua stessa ammissione.

L’intera sfilata di Off-White è stata incentrata sulle Hadid. Bella ha indossato un abito nero asimmetrico, mentre Yolanda con un completo pantalone maschile, con un blazer molto urban. Infine Gigi ha attraversato la passerella con un abito bianco di plissé a cono, con un k-way celeste.