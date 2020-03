Ben Affleck e Ana de Armas sono ufficialmente una coppia (foto)

Ben Affleck e Ana de Armas sono ufficialmente una coppia, come dimostrano le nuove foto dei due attori in Costa Rica. Dopo mesi di rumors e di smentite, Ben e Ama non riescono più a nascondere il loro amore. Già la scorsa settimana erano stati paparazzati nel loro viaggio a Cuba. Ora la vacanza è continuata in Costa Rica e la coppia non si nasconde più.

Ben Affleck e Ana de Armas si sono conosciuti a novembre sul set del film Deep Water, thriller diretto da Adrian Lyne. La neo coppia ha girato insieme il primo film a New Orleans, tra fine 2019 e inizio 2020. Da allora, come aveva raccontato una fonte vicina alla rivista People, sono praticamente diventati inseparabili. “Stanno sicuramente uscendo insieme. Fanno tutto insieme ormai“.

Inizialmente si era parlato di una buona amicizia, specie dopo le tante interviste dell’attore delle scorse settimane. Ben Affleck aveva raccontato a This Morning e al New York Times di essere pronto a un nuovo amore, più maturo e responsabile, e di essere alla ricerca di una relazione duratura.

L’attore di Batman era in realtà già in coppia con la bella Ana de Armas. I due per ora non hanno rilasciato dichiarazioni, ma le romantiche foto sulle spiagge del Costa Rica lasciano pochi spazi ai dubbi. La neo coppia cammina scalza sulla spiaggia, abbracciata, mentre lei appoggia la testa sulla spalla di lui.

La scorsa settimana la coppia era partita per una vacanza a Cuba, dove avevano generosamente posato con tanti fan in ogni luogo in cui si sono recati. Erano ripartiti insieme, e ieri sono stati avvistati in Costa Rica. Non un semplice weekend insomma, ma una vera e propria fuga romantica. Questa è la prima vera relazione di Ben Affleck dopo il doloroso divorzio da Jennifer Garner.