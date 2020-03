Ben Affleck: grazie a Adam Driver sono un eroe per mio figlio

Ben Affleck ha raccontato in tv di essere diventato un eroe per suo figlio, Samuel, dopo il regalo di compleanno per lui da parte di Adam Driver. Intervistato da Jimmy Kimmel, l’attore ha raccontato che il protagonista di Star Wars è uno degli idoli di suo figlio, e ha salvato la festa di compleanno del bambino con il suo gesto. Ben Affleck e Adam Driver stanno lavorando insieme al film The Last Duel di Ridley Scott, insieme a Matt Damon.

“Era il compleanno di mio figlio Sam. Ero in Europa a girare un film nelle settimane precedenti e avevo ordinato i suoi regali, che però non sono arrivati in tempo” racconta Ben Affleck.

“Mi chiamano però i miei assistenti e mi dicono che Adam, avendo saputo del compleanno di mio figlio, aveva preparato un regalo per lui. Aveva anche autografato una foto di Kylo Ren. Sam ama tantissimo Kylo e Star Wars e pensa che sia tutto vero“.

Ben Affleck ha infatti raccontato che il più piccolo dei suoi figli sa bene che ogni film che suo padre e sua madre, Jennifer Garner, interpretano è finzione. Ma Sam è convinto che Star Wars sia realtà.

“Così sono corso a prendere questi regali, e li ho portati a mio figlio. Gli ho detto che i miei non erano ancora arrivati, ma che Kylo Ren aveva qualcosa per lui. Sono diventato il suo eroe” ha raccontato divertito in tv.

La reazione del bambino, specie dopo aver scoperto che il padre reciterà con Adam Driver, è stata impagabile. “Quando gli ho detto che lavorerò con Kylo Ren è praticamente impazzito. Ha reagito dicendo ‘Ma, papà? Ma come conosci Kylo Ren? Andrai nello spazio? Avrà la sua spada laser? Kylo Ren nella versione buono?’. E ho risposto ‘Sì, il Kylo Ren buono, non il cattivo!’“.