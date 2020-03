Ben Affleck e Ana de Armas: la nuova coppia paparazzata a Cuba

Ben Affleck e Ana de Armas sono stati paparazzati insieme a Cuba, in atteggiamenti sempre più intimi, confermando di essere una coppia. I due diretti interessati per ora non hanno risposto al gossip, ma gli attori, inseparabili in questi giorni, lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Questa vacanza sembra una vera e propria fuga romantica, e fonti vicini ai due confermano la relazione.

L’attrice e modella Ana de Armas, 31 anni e protagonista del prossimo 007, sarebbe la nuova fiamma di Ben Affleck, che proprio nelle scorse settimane aveva dichiarato di cercare una relazione stabile. Dopo il divorzio da Jennifer Garner, e vari flirt, l’attore aveva raccontato di volersi impegnare seriamente in un nuovo rapporto sentimentale.

📸 • ivanchefsjusto via instagram pic.twitter.com/unjyxl1vwB — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 7, 2020

I due sono volati la scorsa settimana a Cuba, paese d’origine della modella, dove sono stati fotografati per strada, nei ristoranti, nei negozi. Inseparabili, e molto affiatati, come dimostrano le foto. Gli ultimi scatti amorevoli all’aereoporto di Cuba sembrano per molti non lasciare più spazio ai dubbi. Hanno posato per molti selfie con fan e curiosi.

📸 • Nova foto de Ana e Ben Affleck em Cuba pic.twitter.com/TfxyTAFiXc — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 6, 2020

Ben Affleck e Ana de Armas sono conosciuti pochi mesi fa sul set del film Deep Water, thriller diretto da Adrian Lyne. La neo coppia lo ha girato a New Orleans tra fine 2019 e inizio 2020. Da allora, racconta una fonte alla rivista People, sono praticamente diventati inseparabili. “Stanno sicuramente uscendo insieme” racconta la fonte.